DIETĂ. Dr. Oz și cele mai bune alimente pentru detoxifiere

Foto:doctoroz.com

DIETĂ. Detoxifierea organismului este un termen la moda. Pentru unele persoane, detoxiefierea organismului inseamna consumul unui suc de curatare care poate fi chiar placut, insa nu este mereu practic sau realist.

DIETĂ. Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare si stilul de viata nesanatos, ca sa nu mai vorbim de cresterea toxinelor din mediu pot pune mare presiune asupra organismului. si cum nu poti evita in totalitate toxinele, este important sa-ti ajuti corpul sa scape de ele.

DIETĂ. Iata 3 solutii simple pentru detoxifierea organismului pe care si cel mai ocupat dintre oameni le poate aplica.



DIETĂ. Renunta la zahar pentru detoxifierea organismului

intre consumul de zahar si o multime de probleme de sanatate precum obezitatea, diabetul, inflamatiile care pot duce la afectarea membranei celulelor s-a stabilit o legatura directa. si cu cât esti mai stresat cu atât mai mult de bazezi pe alimentele si bauturile care contin zahar si care iti ofera un plus de energie pe termen scurt, pentru care insa, platesti un pret piperat din punctul de vedere al sanatatii. incearca sa renunti la consumul de zahar si asa vei preveni acumularea de kilograme, inflamatiile, imbatrânirea prematura si chiar dezechilibrul energetic.

Sfat: Bea ceai de lemn dulce. Lemnul dulce (de fapt radacina) este o planta chiar mai dulce decât zaharul si are zero calorii. in plus, are proprietatii antiinflamatorii si antibacteriene ca si multe alte beneficii pentru sanatate.Alte ceaiuri care iti pot satisface nevoia de dulce sunt cele de menta si scortisoara.



DIETĂ. Detoxiefierea organismului se poate face cu alimente amare

Verdeturile ajuta mereu detoxifierea. Iar cele mai bune din acest punct de vedere sunt verdeturile cu un gust amar. Atunci când manânci rucola, papadie sau nasturel, este stimulat ficatul pentru a curata mai eficace organismul.

Gustul amar este un semnal pentru sistemul gastrointestinal. Acesta incepe sa elibereze hormoni si enzime digestive care cresc secretia biliara, metabolizeaza grasimilie si mentine eliminarea usoara. Iar acest lucru ajuta organismul sa elimine toxinele mai rapid.

Bonus: Practicantii medicinei traditionale chineze sustin, de asemenea, ca un consum de verdeturi cu un gust amar poate ajuta la stoparea nevoii de zahar.

Sfat: Adauga putina rucola si nasturel salatei tale obisnuite la prânz sau paseaza putina papadie in uleiul de masline pe care sa-l folosesti pe post de dresing la salata de seara.

