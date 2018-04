Dieta Dukan, rețeta care te ajută să slăbești sigur și rapid fără restricții

Foto: Pexels.com

Dieta Dukan. Dieta Dukan, cunoscuta si sub numele de dieta printesei, este o dieta originara din Franta. Este o dieta bazata pe proteine creata de doctorul francez Pierre Dukan.

Dieta Dukan. Chiar daca aceasta dieta a fost creata de mai bine de 30 de ani, ea a castigat popularitate dupa publicarea cartii doctorului Dukan din anul 2000. Cartea lui s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare la nivel global – a fost tradusa in 14 limbi si publicata in 32 de tari. Dieta Dukan a fost lansata in Marea Britanie in mai 2010 si in Statele Unite in aprilie 2011.

Dieta Dukan. Unul dintre beneficiile acestei diete este faptul ca nu are restrictii din punct de vedere al meniului. Chiar daca grupele de alimente care pot fi consumate sunt intr-un numar mai mic, se pot consuma in orice cantitate.

Dieta Dukan. Dieta este compusa din 4 etape dupa cum urmeaza:

Dieta Dukan. 1. Etapa de Atac

Dieta Dukan. Numele acestei etape se trage de la razboiul ce urmeaza a fi dus impotriva kilogramelor care nu vor sa dispara. Doctorul Dukan a introdus in aceasta etapa doar consumul de proteine.

Dieta Dukan. 2. Etapa de croaziera

Dieta Dukan. In aceasta etapa se vor alterna cateva zile proteine si legume iar cateva zile doar proteine.

Dieta Dukan. 3. Etapa de consolidare

Dieta Dukan. Fiind si cea mai vulnerabila etapa din cauza tendintei corpului de a pune la loc kilogramele pierdute cu usurinta in etapa de atac si etapa de croaziera.

Dieta Dukan. 4. Etapa de stabilizare

Dieta Dukan. Pentru a mentine greutatea la un nivel normal, aceasta faza ne vine in ajutor cu 3 masuri pe care va trebui sa le respectam pe termen lung, scrie dietadukan.co.