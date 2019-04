DIETA DUKAN. Scapi sănătos și în timp record de kilogramele în plus

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta Dukan a fost creata de catre medicul francez Pierre Dukan (specializat in diete si nutritie) si, cu toate ca acesta a promovat-o timp de 30 de ani, dieta Dukan a devenit celebra abia in anul 2000, dupa ce a publicat o carte despre aceasta.

DIETA. Dieta Dukan a inregistrat un succes urias al vanzarilor inca de la inceput: peste sapte milioane de exemplare vandute in toata lumea, iar de atunci, cartea sa a fost tradusa in 14 limbi (printre care si romana) si publicata in 32 de tari.

DIETA. In acest articol, te invitam sa te informezi detaliat despre dieta Dukan, una dintre cele mai folosite metode de slabit. Multe vedete au urmat-o, printre care Kate Middleton, Jennifer Lopez, Gisele Bundchen si actrita din Gossip Girls, Jessica Szohr.

DIETA. Dieta Dukan a fost deseori comparata cu dieta Atkins, fiind descrisa ca versiunea franceza a acesteia, insa este chiar mai stricta. Dieta Dukan se bazeaza pe proteine si nutrienti si este o metoda ce propune un regim de viata sanatos inspirat din hrana oamenilor primitivi, care erau vanatori si culegatori. Dieta Dukan include o suta de alimente, dintre care 72 provin din surse animale, iar 28 din vegetale si poti manca oricat doresti, cu conditia sa nu te abati de la cele 100 de alimente. Dieta Dukan se desfasoara in patru faze specifice, fiecare urmand-o pe precedenta: faza de atac, faza croaziera, faza consolidare si faza stabilizare.

DIETA. Dr Pierre Dukan sustinea ca mancatul proteinelor este cheia pentru a pierde in greutate, asadar primul pas este acela in care introduci in alimentatie alimente combinate, bogate in proteine, fara carbohidrati si fara grasimi. Regimul este proiectat astfel incat sa nu te simti flamanda (poti alege dintre o suta de alimente diferite pe care ai voie sa le mananci oricat doresti) si nu trebuie sa numeri caloriile. Dieta Dukan este redusa in calorii, grasimi animale si grasimi saturate. De asemenea, are si un nivel redus de carbohidrati si fibre, scrie yve.ro.