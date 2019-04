DIETA FODMAP. Regimul care te ajută să slăbești rapid

Foto: Pixabay.com

DIETA. Este o abordare dietetica de care vei auzi tot mai des de acum incolo. Destinata in mod special persoanelor care se confrunta cu probleme intestinale, aceasta se dovedeste a fi de mare ajutor si celor care isi propun sa-si subtieze silueta.

DIETA. Termenul FODMAP vine din limba engleza, fiind acronimul pentru „Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols”, care in traducere inseamna oligozaharide, dizaharide, monozaride si polioli fermentabili. Acesta face referire la un regim alimentar pus la punct de doi medici australieni, Sue Shepherd si Peter Gibson, pentru controlul suparatoarelor simptome care caracterizeaza sindromul intestinului iritabil (SII), o afectiune inca putin cunoscuta si inteleasa, de care, potrivit specialistilor, ar suferi intre 5 si 15% din populatia tarilor occidentale.

DIETA. In mod normal, carbohidratii pe care ii consumam sunt redusi pana la monozaharide absorbabile (glucoza, galactoza, fructoza) sub actiunea enzimelor digestive (amilaza salivara si pancreatica, dizaharidazele mucoasei intestinale – lactaza, maltaza, sucraza). Monozaharidele sunt, de regula, absorbite la nivelul primelor portiuni ale intestinului subtire (duoden si jejun). In cazul in care dieta contine carbohidrati mai greu digerabili, digestia este incetinita, absorbtia lor avand loc, de obicei, la nivelul ultimului segment al intestinului subtire (ileonul). Uneori insa, din cauza unui aport excesiv, a deficitelor enzimatice sau a altor tipuri de tulburari, carbohidratii pot ajunge in colon nedigerati sau partial digerati. Aici fie determina aparitia diareii, prin atragerea apei in lumenul intestinal, fie produc gaze si crampe, fiind supusi fermentatiei sub actiunea bacteriilor colonice, scrie slabsaugras.ro.