DIETA fulger cu pepene roșu. Durează doar șapte zile, dar face minuni

Foto: Pixabay.com

DIETA. Daca va place pepenele rosu si il consumati cu placere in fiecare sezon, atunci puteti incerca sa urmati aceasta dieta de detoxifiere intensa, care va revigoreaza organismul pe timp de vara si va ajuta de asemenea sa pierdeti din surplusul de kilograme.

DIETA. Inainte de toate este bine de stiut ca pepenele rosu aduce multe beneficii sanatatii, inclusiv semintele acestia. Citeste si articolul Uimitoarele beneficii ale semintelor de pepene rosu

DIETA. Pepenele rosu este bogat in apa, hidrateaza intens organismul si curata rinichii. Mai este bogat in zaharuri de buna calitate, avand rol energizant, revigorant si tonic cerebral, dar si in betacaroten – vitamina sanatatii ochilor si pielii, in vitamina E, in potasiu, soidiu, magneziu, zinc si calciu.

DIETA. Pepenele rosu ajuta la mentinerea unei vederi optime, face pielea mai frumoasa, curata rinichii, detoxifica colonul si stimuleaza metabolismul. Mai are rol in reducerea stresului oxidativ, prin antioxidantii pe care ii contine, jucand astfel un puternic rol antioxidant. Pepenele rosu accelereaza de asemenea cresterea parului si unghiilor si ajuta in mentinerea tineretii, incetinind procesele de imbatranire.

Mai multe pe kudika.ro.