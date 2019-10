DIETĂ. Grăsimile care nu te îngrașă. Menține-te în formă cu ele

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Cu siguranta stii ca daca mananci grasimi, te ingrasi. Intreaga societate este orientata spre alimentatia “fara grasimi” sau macar “scazuta in grasimi”, considerand ca e mai sanatos. In realitate, lucrurile nu stau chiar asa. Majoritatea alimentelor care sunt etichetate “fara grasimi” sau “scazute in grasimi” sunt rafinate si procesate, in urma acestor procese fiind eliminate grasimile si inlocuite cu… zahar.

DIETĂ. Asa incat alegerea acestor produse nu este foarte fericita. Cu atat mai mult cu cat unele grasimi chiar sunt bune pentru sanatate, esentiale pentru starea de bine. Corpul uman are nevoie de grasimi pentru a functiona corespunzator, mai ales ca vitamine precum A, D, E si K sunt solubile in grasimi. Acest lucru inseamna ca organismul nu le poate asimila decat in prezenta grasimilor.

DIETĂ. Iata care sunt cele mai sanatoase 5 grasimi care nu te ingrasa, ci te ajuta sa te mentii in forma.

DIETĂ. 1. Nuci

Nucile sunt bogate in nutrienti, grasimi sanatoase si proteine. Nucile sunt surse importante de acid alfalenoleic (din gama omega-3), L-arginina, fibre solubile si vitamina E. Aceste substante ajuta la reducerea colesterolului, prevenirea bolilor cardiovasculare, echilibrarea nivelului glicemiei, imbunatatirea sistemului imunitar.

In aceasta categorie intra: nucile, migdalele, nucile braziliene. Ele pot fi adaugate in smoothie-uri, salate, mix de seminte sau ca atare.

DIETĂ. 2. Avocado

Avocado este un fruct-minune, cu o multime de beneficii. El este o sursa bogata de glutation, un antioxidant puternic care ajuta corpul sa se curete de toxine, eliminand metalele grele si luptand contra radicalilor liber si intarind, astfel, sistemul imunitar. Avocado mai contine acid folic, substanta care reduce riscul bolilor de inima si de infarct, precum si vitamina E.

Avacado il poti manca simplu sau in salate sau smoothie-uri.

