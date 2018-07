Dietă. „În trei luni, am slăbit 12 kg și mă simt mai încrezatoare în mine. Am devenit un alt om”. Ce stil de viață uluitor a dus în această perioadă

Foto: Slabsaugras

Dietă. Buna, sunt Karina, am 26 de ani si am o (po)veste pentru toti cei care viseaza sa-si remodeleze corpul, dar sunt neincrezatori – SE POATE! Insa doar daca VREI cu adevarat si nu te dai batut de la primul obstacol aparut in cale.

Dietă. Ma pricopsisem cu un exces ponderal considerabil. La o inaltime de 170 cm, aveam 78 kg. La munca, mancam aproape zi de zi dulciuri, pateuri si alte “rontaieli” tentante. Seara, de obicei, ieseam cu prietenii in oras si comandam paste, burgeri sau mancaruri mai grele. Astfel, kilogramele in plus nu au intarziat sa apara: vreo 10 kg in aproximativ doi ani. Am decis ca-i prea mult si m-am inscris in programul Revvolution, al antrenorului Valentin Vasile.

Dietă. La evaluarea initiala mi-au fost explicate, pe intelesul meu, rezultatele de la testul Tanita – o metoda de analiza a compozitie corporale prin bioimpedanta –, precum si ceea ce aveam de facut in perioada urmatoare pentru imbunatatirea lor. Era prima data cand participam la un program bazat atat pe nutritie, cat si pe sport. Temerile au fost multe la inceput, ma gandeam ca va fi iar o pierdere de timp – nu eram la prima incercare de a slabi, credeam ca nu o sa reusesc sa tin regim, ca va fi prea complicat si greu… ca, cel mai probabil, imi va fi foame si voi avea pofta de dulciuri. Mai facusem pana atunci cate o luna de sala, dar rezultatele nu se vedeau. Slabeam putin si apoi kilogramele se puneau imediat la loc. Am trecut rapid peste indoieli in momentul in care am vazut meniurile propuse si mi-am dat seama ca nu este un regim, ca sunt destule mese si sigur nu imi va fi foame, ca am si un fruct care imi va potoli putin pofta de dulce.

Mai multe pe slabsaugras.ro.