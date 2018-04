Dieta indiană. Cum să slăbești rapid cu ajutorul fructelor și legumelor

Foto: PIxabay.com

Dieta indiană. Dacă vrei să slăbești repede, încearcă o cură de slăbire în șapte zile. Această dietă indiană vegetariană promite să slăbești cinci kilograme într-o săptămână!

Dieta indiană. Una dintre cele mai bune cure de slabire pentru vegetarieni are origini indiene. Dieta vegetariana si curele de slabire se potrivesc perfect. E cea mai sanatoasa si mai rapida metoda prin care poti slabi.

Dieta indiană. Daca vei tine aceasta dieta indiana de 7 zile ai putea slabi intre 5 si 8 kilograme, sustin cei de la Thefitindian.com. Bineinteles, scaderea kilogramelor variaza in functie de greutatea ta inainte de cura si de stilul alimentar de pana acum.

Dieta indiană. In plus, o sa ai o piele mai stralucitoare, o sa elimini o parte buna din toxinele care se acumuleaza in organism, o sa fii mai usoara si mai energica si o sa ai un abdomen mai plat.

Dieta indiană. In aceasta cura de slabire e important sa bei minimum 10 pahare de apa pe zi. Cu cateva zile inainte de a incepe cura, evita sa consumi alcool, scrie andreearaicu.ro.