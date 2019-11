DIETA indiană. Durează șapte zile, dar efectul este uluitor

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta Indiana de 7 zile are la baza un plan nutritional vegetarian ce se intinde pe durata unei saptamani (7 zile) si care are ca principal scop reducerea nivelului de grasime din corp, respectiv scaderea in greutate.

DIETA. Aceasta este considerata de catre specialisti drept una dintre cele mai bune diete vegetariene. Vizeaza slabitul, dar mai ales mentinerea in parametri optimi a corpului. Consumul ridicat de fructe si legume va conduce, inevitabil, la cresterea ratei metabolice.

DIETA. Principiile dietei Indiene de 7 zile:

DIETA.1. Detoxifica organismul cu dieta vegetariana: In primul rand, dieta vegetariana indiana reprezinta o modalitate grozava prin care ne putem detoxifia organismul. Pe parcursul celor sapte zile, trebuie sa evitati alimentele nesanatoase (carbohidrati nesanatosi, proteine neprelucrate, grasimi).

Consumul acestora in primele zile ale dietei este total nerecomandat. Astfel, toxinele acumulate in organism sunt eliminate. Digestia si eliminarea toxinelor sunt ajutate in mare masura de apa pe care trebuie sa o beti zilnic. Ar fi vorba, in principiu, despre o cantitate de minim doi litri de apa.

Alimentele consumate peste zi au nevoie de o cantitate corespunzatoare de apa pentru a fi transformate ulterior in nutrienti. Digestia are loc mult mai usor, aportul de apa contribuind la asimilarea substantelor nutritive.

