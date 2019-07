DIETA japoneză. Cel mai simplu regim de urmat. Ai nevoie doar de trei zile pentru a slăbi

Foto: Pixabay.com

DIETA. Are la baza orezul, nu presupune ca in mod obligatoriu alimentele sa fie gatite, si in plus, acesta nu reprezinta niciun fel de pericol pentru sanatate.

DIETA. Cateva informatii utile:

DIETA. Dieta se mai bazeaza si pe consumul de fructe, legume si mult peste, insa portiile trebuie sa fie in cantitati mici si savurate incet (asadar, in aceasta dieta volumul portiilor conteaza si influenteaza intregul parcurs al procesului de slabire)

DIETA. Este o dieta simplu de urmat (pe 3 zile) deoarece se bazeaza nutrienti sanatosi si alimente cu putine calorii

DIETA. Pentru ca efectul yo-yo (de revenire sau dublare a kilogramelor pierdute) este foarte probabil, dietele scurte nu sunt extrem de bine vazute de specialisti, ca atare nici nu sunt recomandate mereu

DIETA. Este indicat consumul de ceaiuri (acestea combat constipatia, detoxifica organismul, calmeaza pielea iritata si intaresc sistemul imunitar)

DIETA. Alimentele interzise: preparatele fast-food, dulciurile, bauturile carbogazoase, grasimile, prajelile, bananele, strugurii, scrie catena.ro.