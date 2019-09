DIETA macrobiotică. Regimul drastic de 10 zile, care te ajută să scapi incredibil de kilogramele în plus

Foto: Pixabay.com

DIETA. Cu totii suntem preocupati, sau ar trebui sa fim preocupati de sanatatea noastra, iar pentru a obtine un corp sanatos, trebuie sa avem grija de doi importanti factori: dieta si miscarea. In cele ce urmeaza, vom privi mai de aproape dieta Oshawa si vom incerca sa descoperim daca este sau nu, dieta potrivita pentru scopurile noastre.

DIETA. Numita de unii „cea mai grea dieta din lume” este cu adevarat una interesanta, deoarece promite mult mai mult decat o dieta obisnuita.

DIETA. O dieta macrobiotica este o dieta care se bazeaza pe principii si idei despre mancaruri, provenite din budism. O astfel de dieta are ca scop echilibrarea yin-ului si yang-ului din alimente. Aceasta se face prin reducerea consumului de produse animale, prin mancarea alimentelor crescute local si moderatie. Astfel, o dieta macrobiotica este, in teorie, mai mult decat o dieta, ci un mijloc de echilibrare a vietii si a sanatatii individului, repartizand mancarurile dupa inclinatia lor catre yin sau yang.

DIETA. Dieta Oshawa tine 10 zile, dar se poate repeta dupa necesitati, dupa o pauza de cel putin o saptamana. Sunt permise doar 4 tipuri de alimente, grau, orez, mei si hrisca – plus sare de mare.

DIETA. Singurul lichid permis este apa, asadar va trebui sa eliminam si cafeaua, ceaiurile si alte bauturi racoritoare, toate in favoarea apei pure. Cerealele anterior mentionate, sunt in mijlocul scalei yin-yang, asadar sunt neutre, iar consumarea lor in exclusivitate, va readuce si balanta noastra catre un punct mai neutru pe durata celor 10 zile.