DIETA magică. Pierzi cinci kilograme în timp record și îți întărești sistemul imunitar

Foto: Pixabay.com

DIETA. Vrei sa scapi de kilogramele in plus si totodata sa iti intaresti sistemul imunitar astfel incat sa le tii piept bacteriilor si virusurilor care ne dau tuturor tarcoale in acest sezon? Pentru femei ca tine a fost conceputa dieta magica de 7 zile!

DIETA. Aceasta iti va stimula organismul sa produca toti anticorpii de care ai nevoie pentru a trece toamna cu brio si te va ajuta sa pierzi 5 kilograme sau chiar mai mult in doar o saptamana. Iata ce trebuie sa mananci, pentru a ajunge la astfel de performante:

DIETA. Ziua 1 - fructe si iar fructe

In prima zi a dietei magice ai voie sa mananci orice fructe iti doresti, in afara bananelor. Daca ai mai multe kilograme de scos din ecuatie, pepenele rosu si cel galben sunt prietenii tai cei mai buni in aceasta zi, pentru ca au un continut redus de calorii.

DIETA. Ziua 2 - legume din belsug

Daca in ziua precedenta te-ai saturat de fructe, in aceasta poti manca orice leguma iti pofteste inima. Evita-le, totusi, pe cele precum mazarea, lintea, fasolea sau nautul, pentru ca baloneaza si au o multime de calorii. Poti insa sa te rasfeti cu un delicios cartof copt tras prin unt.

DIETA. Ziua 3 - fructe si legume de sezon, pe saturate

In cea de-a treia zi vei putea manca si fructe si legume, insa nu vei mai avea voie sa consumi cartofi. Noroc ca oferta de sezon include o multime de bunatati din ambele categorii, astfel ca vei putea sa-ti incropesti un meniu delicios si lipsit de monotonie.

