DIETA Mayo. Regimul strict, dar care te ajută să slăbești spectaculos

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta Mayo este indicata pentru persoanele care doresc sa slabeasca intr-un timp scurt, pana la 7 kilograme, in doar doua saptamani.

DIETA. Datorita acestei diete inedite, veti reusi sa va mentineti supla pentru totdeauna, tot ce va trebui sa faceti fiind sa aveti in vedere cateva aspecte importante, astfel incat aceasta dieta sa functioneze si sa va ofere rezultatele pe care le doriti.

DIETA. Dieta Mayo originala este o dieta hipocalorica, ea fiind inventata in SUA, in anii 80. Ea este caracterizata printr-un regim restrictiv, regim ce da rezultate foarte rapid, ea ajutandu-va sa pierdeti din kilogramele in plus.

DIETA. Daca veti reusi sa tineti aceasta dieta, va veti bucura atat de kilograme pierdure, cat si de un metabolism ridicat care va va ajuta sa ardeti rapid toate aceste kilograme. Folosindu-va de aceasta dieta, veti reusi sa slabiti intre 5 si 7 kg in doar doua sapatamani.

DIETA. Principala caracteristica a acestei diete este ca aportul caloric sa fie cuprins intre 800 si 1000 de Kcal maxim pe zi. Nu va trebui deci sa depasiti aceasta valoare pentru ca dieta sa aiba rezultatele pe care le doriti.