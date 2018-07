Dieta mediteraneană. Ce și cum trebuie să mănânci

Foto: Pixabay.com

Dietă. Iata una dintre cele mai cunoscute diete sanatoase – dieta mediteraneana. Care sunt principiile dietei mediteraneene, ce si cand trebuie sa mananci, vei afla citind acest articol.

Dietă. Dieta mediteraneana. Ce sa mananci

Carne rosie – nu trebuie consumata mai mult de cateva ori pe luna

Dulciuri – optati pentru fructe

Oua – 4 pe saptamana, incluzandu-le pe cele din alimentele procesate

Carne de pui – de cateva ori pe saptamana, indepartati pielea

Peste – de cateva ori pe saptamana

Branza si iaurt – zilnic, alegeti sortimente degresate

Ulei de masline – zilnic, in cantitati moderate

Fructe – zilnic, unul la fiecare masa

Legume – zilnic, la fiecare masa

Fasole si nuci – zilnic, sunt surse de fibre solubile care reduc colesterolul cu cel putin 5%

Cereale integrale (paste, paine, orez) – zilnic, inlocuind painea alba, orezul alb etc.

Apa – cel putin 6 pahare zilnic

Vin – zilnic, moderat (un pahar femeile, doua pahare barbatii)

Activitate fizica – zilnic, 30 de minute pentru a imbunatati activitatea cardiovasculara, pentru a arde caloriile si pentru a imbunatati metabolismul

Ce este dieta mediteraneana?

Dietă. Dieta mediteraneana este mai degraba un model de alimentatie sanatoasa, decat o dieta in sensul uzual al cuvantului (regim de slabire). Cercetatorul Francesco Visoli, autorul a doua carti despre dieta mediteraneana, prefera termenul “diete mediteraneene”, tocmai pentru faptul ca fiecare tara din jurul Marii Mediteraneene are propriile caracteristici. De exemplu, tarile diin nordul Africii sunt preponderent musulmane, ceea ce presupune ca alcoolul este prohibit. In schimb predomina consumul de cereale.

Dietă. Dieta mediteraneana dateaza inca de pe vremea Greciei si Romei antice, dar o reteta din cartile vechi de bucate n-ar fi prea departe de bucataria moderna. Prima descriere a dietei medeteraneene traditionale nu a fost, totusi, mentionata intr-o carte de bucate, ci intr-un studiu sponsorizat de Fundatia Rockefeller si publicat in 1953.

Dietă. Autorul studiului, Lelland Allbaugh a descoperit ca in zonele ce inconjoara Marea Mediterana se gateste aproximativ la fel, preparatele culinare avand la baza uleiul de masline, cerealele integrale, fructele, pestele si legumele. Beneficiile medicale ale dietei au fost scoase la lumina in anii ’80 cand s-a publicat un studiu realizat in anii ’40 de catre Ancel Keys, profesor de anatomie la Universitatea din Mennesota, specialist in biologie, biochimie si nutritie.

