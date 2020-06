Dieta-minune a Alinei Pușcaș. A slăbit două kilograme în doar trei zile. Care a fost secretul ei

Vedeta a anunțat pe pagina sa de Instagram că a apelat la dieta folosită și de Monica Anghel și că deja rezultatele se văd.

În trei zile a reușit deja să scape deja de trei kilograme.

„Sunt pentru prima oară în viața mea la dietă. Există o diferență foarte clară între un regim alimentar sănătos și o dietă.

Regimul alimentar sănătos l-am folosit și m-am ținut sau nu m-am ținut de el în funcție de situație, dar clar este că acum sunt la dietă. O chestie foarte strictă care nu-mi permite trișarea.

De ce am luat această decizie? După ce slăbisem câteva kg, (…) am mâncat de la ora 2 în fiecare zi până la ora 10 constant, încontinuu și m-am îngrășat la loc. Mare prostie am făcut, am mâncat non-stop.

Am aflat dieta de la Monica Anghel și m-am hotărât să o țin cu strictețe pentru că ea chiar dă rezultate. Am început să o țin acum 3 zile și am slăbit deja două kg”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Secretul dietei

„Ca să înțelegeți cum a început dieta. 3 zile NUMAI orez cu puțin piper și foarte puțină sare și bineînțeles HIDRATAREA!”, mai spune vedeta.