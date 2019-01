DIETĂ. Nutriționistul Mihaela Bilic, despre ce trebuie să mâncăm pentru a slăbi sănătos

Foto: Facebook/Mihaela Bilic

DIETĂ. Vrei sa slabesti, dar nu stii ce sa mananci? Experta in nutritie Mihaela Bilic iti vine in ajutor si iti face meniul zilnic care sa te ajute sa slabesti cel putin 3 kilograme in doua saptamani."Respectati un program cu trei mese principale pe zi, care sa pastreze notiunea de dimineata, pranz, seara la o distanta de 5-6 ore intre ele si cu un interval de minim 3 ore de la ultima masa pana la culcare", spune Mihaela Bilic.



DIETĂ. Acordati un interval de 15-30 de minute pentru fiecare masa, eliminati rontaielile si produsele de tip fast-food, prajeli, sosuri cu maioneza, tocaturi.

DIETĂ. Tratati fructele ca si pe dulciuri, limitati-va la un fruct pe zi. Fiti rezonabila si mancati fara sa va preocupe continutul caloric sau marimea portiei: carne slaba de orice fel, produse lactate slabe, peste, oua, fainoase si cereale, orez, legume cat mai multe, toate gatite cat mai simplu.

DIETĂ. Nu va feriti de ciorbe si supe, folositi sucul de rosii ca baza pentru mancaruri, aruncati din casa toate “ispitele” alimentare.

DIETĂ. Cu urmatorul plan se pot slabi cel putin 3 kilograme in doua saptamani, dar totul depinde de respectarea regulilor de baza a oricarei diete.

DIETĂ. Luni: Dimineata: 1 cafea + 1 felie paine + omleta (1 ou + 1 felie de sunca). Pranz: 200 g muschi de vita la gratar + 50 g de paste fierte (cu 1 lingura ulei de masline si condimente). Seara: 100 g de somon afumat (4 felii) + 4 felii pepene galben + 1 salata de cruditati fara maioneza (cu 1 lingura ulei de masline, otet si condimente).

DIETĂ. Marti: Dimineata: 1 cafea + 1 ou fiert + 1 iaurt natural (150 g) + 1 felie paine Pranz: jumatate piept de pui la gratar + 4-5 linguri de fasole verde fiarta + 1 cub unt (10 g) + 1 banana mica Seara: 200 g ficatei de pui la gratar + 4 linguri de orez fiert cu sare si condimente + 1 salata de varza cu 1 lingura ulei de masline, otet si sare.

DIETĂ. Miercuri: Dimineata: 1 cafea + 1 felie de paine + pasta de branza light + 1 rosie. Pranz: 200 g muschi de vita la gratar + 1 cartof copt + 1 salata de muraturi + 1 fruct de sezon. Seara: 150 g piept de pui afumat taiat bucatele si pus pe 1 salata mare asortata (1 salata verde + 2 rosii + 1 castravete + 1 ardei gras + 2 linguri ulei de masline, otet, sare).

DIETĂ. Joi: Dimineata: 1 cafea + 1 pahar de lapte cu 1,5 % grasime + 1 felie de paine + 1 felie de sunca slaba. Pranz: 200 g muschi de porc la gratar + 4-5 linguri de varza calita (cu sos de tomate, putin ulei si sare) + 1 felie de paine. Seara: 200 g branza de vaci + 2 linguri de smantana cu 12 % grasime + 4 linguri de mamaliga + 1 fruct de sezon.

