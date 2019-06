DIETA oloproteică. Regimul de 21 de zile care te ajută să topești kilogramele

Foto: Pixabay.com

DIETA. Persoanele care doresc sa scape de kilogramele in plus si sa urmeze dieta oloproteica trebuie sa aiba neaparat consilierea si supravegherea medicului, asa cum veti vedea in randurile urmatoare. Dieta este contraindicata in cazul unor afectiuni precizate de doctor.

DIETA. Numita si dieta Blackburn, regimul reprezinta o variantă a dietei ketogenice, care permite persoanelor sa piardă în greutate rapid. Principiul de funcționare este inducerea cetozei bazate pe mese substitutive realizate prin preparate proteice și fibre, suplimente minerale și vitamine.

DIETA. Este o dietă de slăbit foarte potrivită pentru persoanele obeze și este adesea folosită, cu succes, informeaza site-ul dietaok.it

DIETA. Dieta Blackburn este în esență "lichidă", ea oferă, de fapt, un ciclu de 21 de zile în care alimentele sunt în general distribuite după cum urmează:

- 2 shake-uri de înlocuire a meselor pe bază de proteine ​​din zer și apă;

- 1 masa pe zi (pentru a alege între prânz sau cină), carne sau pește, însoțite de legume fibroase (spanac, fenicul, sparanghel etc)

- 2 gustări pe zi pe bază de shake-uri integrate cu fibre, minerale și vitamine.

DIETA. Punctele cheie ale dietei oloproteice Blackburn

- este o dietă hipocalorică foarte restrictivă, cam aproximativ 800 de kcal pe zi.

- Conținutul de carbohidrați (zaharuri) și lipide (grăsimi) în timpul celor 21 de zile este practic zero. O cantitate minimă (mai mică de 20 g) este prezentă în singura masă zilnică, scrie 2daynews.ro.