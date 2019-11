DIETA paleo. Cum să slăbești sănătos cu regimul secret al strămoșilor

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta Paleo este considerata a fi una dinttre cele mai cunoscute diete, aceasta fiind eficienta in lupta cu kilogramele in plus si oferind efecte benefice asupra organismului.

DIETA. Ea permite o pierdere semnificativa a kilogramelor in plus si va poate feri de problemele de sanatate specifice erei in care traim si anume bolile de inima, diabetul sau chiar unele tipuri de cancer.

DIETA. Este astfel o dieta inedita, pe care o puteti incerca si veti vedea ca ea va va oferi multe beneficii.

DIETA. Aceasta dieta poarta numele de dieta Paleo, secretul ei fiind alimentatia pe care o aveau stramosii nostri din epoca de piatra. Avantajul dietei este ca poate fi tinuta fara prea multe eforturi financiare, regulile ei fiind destul de usor de urmat.

DIETA. Dieta Paleo include produsele precum ouale, puiul, rata, fructele de orice fel, semintele, pestele, legumele crescute in mod natural, fara nici un fel de ingrasamant si aditivi. Aceste alimente sunt importante pentru ca asigura necesarul de vitamine, antioxidanti, dar si nutrienti. Ele au capacitatea de a reduce indicele glicemic, reusind sa scada riscul de a face diabet.

DIETA. Un alt avantaj al consumului acestor alimente este ca indicele glicemic va fi scazut, de aceea sansele de a face constipatie vor fi mult mai reduse. Aceasta alimentatie va preveni si obezitatea, dar si tulburarile digestive datorita unui continut ridicat de fibre, scrie uncorpsanatos.ro.