DIETA pe repede înainte. Slăbește ușor în timp record

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta Rapida de slabit 10 kg in cel mai scurt timp. Cunoscuta si ca cea mai rapida dieta de slabit din lume, aceasta va ajuta sa scapati intr-un timp scurt de kilogramele in plus. Astfel veti sa dati jos pana la 4 kg doar in primele 3 zile.

DIETA. Inca din start trebuie sa stiti ca aceasta dieta nu ar trebui tinuta mai mult de 3 zile (in varianta ei cea mai drastica) si ca dupa aceasta perioada trebuie sa reveniti la o alimentatie normala macar 5 zile inainte de a repeta dieta.

DIETA. Dieta nu va schimba obiceiurile voastre alimentare, scopul ei fiind de a da jos intr-un timp destul de redus kilogramele in plus. Sa dai jos un kilogram pe zi nu este ceva usor de realizat, succesul acestui regim constand in combinatiile de alimente care sunt folosite.

DIETA. Aceste alimente ajuta si ele foarte mult la o ardere rapida a grasimilor. Cea mai drastica varianta a acestei diete este sa beti doar apa in prima zi. In a doua zi va trebui sa consumati doar fructe. Iar in ziua a treia trebuie sa consumati doar legume, scrie uncorpsanatos.ro.