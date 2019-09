DIETA postului intermitent. Slăbește fără să renunți la alimentele preferate

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta postului intermitent, cunoscuta si sub denumirea de intermittent fasting, este preferata vedetelor de peste Ocean si a bloggerilor de lifestyle anul acesta.

DIETA. Aceasta dieta presupune alternarea perioadelor in care mananci cu perioade in care te abtii voluntar de la mancare. Ceea ce face din aceasta dieta una atat de iubita este faptul ca nu impune restrictii alimentare. Asadar, ai voie sa mananci orice, important este momentul in care mananci. Postul intermitent nu este, deci, o dieta propriu-zisa, ci mai degraba un tipar alimentar.

DIETA. Exista mai multe variante ale postului intermitent – unele presupun renuntarea la mancare pret de 16-36 ore, in timp ce altele permit consumul alimentar in permanenta, insa in unele zile se impune o restrictie calorica.

DIETA. Cel mai popular tip de dieta a postitului intermitent este, insa, cel care implica postul de 16-24 de ore, de doua ori pe saptamana. In restul timpului, se va manca normal.

DIETA. Iata care sunt cele mai comune tipuri de post intermitent:

DIETA. Metoda 16/8 – se renunta la micul dejun, apoi se stabilesc mesele, in asa fel incat programul meselor sa se incadreze in 8 ore, dupa care se posteste timp de 16 ore. De pilda, poti manca intre 12 si 8 seara, iar in restul timpului postesti.

DIETA. Mancat/ postit/ mancat – aceasta metoda implica postul de 24 de ore o data sau de doua ori pe saptamana.

DIETA. Dieta 5:2 – in doua zile ale saptamanii se restrictioneaza consumul caloric la 500 kcal, iar in restul zilelor se mananca normal. Zilele de post nu vor fi consecutive.

DIETA. Postul intermitent functioneaza pe principiul reducerii aportului caloric, insa e important sa nu maresti numarul de calorii consumate in restul zilelor, scrie doc.ro.