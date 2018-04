Dietă. Preparatul care te ajută să dai jos câțiva centrimetri din talie în fiecare zi

Foto: Pixabay.com

Dietă. Faimoasa fizioterapeută de origine rusă, Irina Stefanovska, a fost invitată într-o emisiune TV și a explicat că remediul ei revoluționar poate ajuta femeile să ardă un centimetru din circumferința taliei într-o singură zi!

Dietă. Cel mai important lucru este ca reteta este una simpla si nu necesita cumpararea unor ingrediente scumpe. Secretul miraculos al retetei este hreanul, despre care terapeuta sustine ca ar incuraja procesul de pierdere a greutatii si ca acesta nu ar fi singurul beneficiu al plantei asupra organismului.

Dietă. Cel mai des, el este folosit drept element aditional la prepararea diferitelor tipuri de mancaruri, dar tinand cont de faptul ca este bogat in vitaminele C, B6, B12, fier, calciu, magneziu si fosfor, aceasta planta nu reprezinta doar un condiment incredibil pentru mancare, ci si o adevarata sursa de sanatate pentru corp.

Dietă. Ingrediente: 125 de grame de hrean; 3 lamai, 3 linguri de miere.

Dietă. Mod de preparare: Curata hreanul, apoi marunteste-l bine in blender. Spala lamaile, taie-le cubulete, adauga-le in blender, apoi pune si mierea si amesteca bine. Varsa amestecul intr-un borcan de sticla si depoziteaza-l la frigider. Consuma o lingura din acest balsam de doua ori pe zi, in timpul mesei. Rezultatul va fi vizibil in maxim 10 zile. Pe langa faptul ca vei arata mult mai bine, balsamul va imbunatati activitatea creierului, memoria, vazul si auzul, scrie secretele.com.