DIETĂ. Bob Harper este o autoritate în ceea ce privește scăderea în greutate. A combinat cunoștințele sale și a reușit să conceapă un plan ușor, care să te ajute să scapi de 15 kg în trei săptămâni.

DIETĂ. Bob Harper a ajutat oamenii sa fie sanatosi si sa scape de kg in plus in emisiunea „The Biggest Looser”. In cea mai noua carte a lui ne invata cum sa scapam rapid de kg in plus. Urmeaza indicatiile de mai jos si vei scapa de 15 kg in doar trei spatamani.

DIETĂ. Urmeaza regulile in fiecare zi timp de trei saptamani. Nu vei manca de doua ori acelasi lucru daca nu vrei, dar trebuie sa urmezi cu strictete regulile.

DIETĂ. Bea cafea

Planul de slabit al lui Bob Harper incepe de cand te trezesti. Cafeaua iti trezeste metabolismul si te ajuta sa arzi mai multe calorii. Cafeaua, potrivit studiilor, te ajuta sa scapi de pofta de mancare. Se recomanda sa bei cafea obisnuita in loc de cea decofeinizata.

Cafeina iti da energie. Poti bea trei cafele pe zi.

DIETĂ. Consuma ulei de peste la fiecare masa

Bob Harper recomanda consumul a 1000 mg de ulei de peste la fiecare masa. Acest ulei este plin de Omega-3, ajuta la prevenirea inflamatiilor si iti revitalizeaza corpul. Consuma ulei de peste in fiecare zi si nu vei avea probleme cu durerile de muschi.

DIETĂ. Regula 40-40-20

Farfuria ta ar trebui sa fie compusa din 40% carbohidrati, 40% proteine pure si 20% grasimi bune. In decursul anilor, Bob a experimentat cu diverse proportii si a ajuns la concluzia ca aceste procente sunt cele mai bune pentru a slabi si a-ti da nutrientii de care ai nevoie.

DIETĂ. Proteinele iti trezesc metabolismul si ajuta la cresterea masei musculare.

