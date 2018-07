Dieta revoluționară. O cană pe zi îți topește grăsimea abdominală imediat

Foto: Pixabay.com

Dietă. Aceasta este cea mai puternica bautura pentru slabit. Poate reduce grasimea de pe stomac intr-o singura zi.

Dietă. In plus, elimina excesul de apa si arde kilogramele in plus. Atunci cand este combinata cu antrenament regulat cardio, rezultatele sunt incredibile.

Dietă. Ingrediente: 2 linguri scortisoara, 3 linguri de miere, 2cm ghimbir proaspat, 4 lamai, 125g hrean

Dietă. Mod de preparare: Pune ghimbirul si hreanul intr-un storcator si stoarce bine. Adauga sucul de la lamai si amsteca timp de 3 minute.

La final, adauga mierea si scortisoara si amesteca pana cand obtii un sirop. Depoziteaza-l intr-un borcan in frigider.

Dietă. Se consuma 1 lingurita de doua ori pe zi, inainte de antrenamente si mese.

Dietă. Se consuma timp de 20 de zile, scrie kfetele.ro.



