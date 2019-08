DIETĂ. Șapte moduri ca să dai jos burta fără să mergi la sală. Lista alimentelor pe care trebuie să le eviți

foto: Pixabay.com

DIETĂ. Cine nu-si doreste un abdomen plat fara pic de grasime asa cum vedem in reclame? Insa doar gandul de a renunta la mancarea favorita sau de a merge la sala ne facem sa inghitim in sec si sa trecem la un alt canal unde nu mai apar acele dive cu talie de viespe sau acei barbati cu „tablete”. Pana la urma, nu toata lumea este atat de norocoasa sa aiba un corp de vis, ne spunem in gand cu naduf. Bineinteles ca ne mintim singuri, in general felul in care aratam este exact efectul actiunilor noastre din trecut, insa e mai usor sa dam vina pe altcineva, decat sa facem schimbarile necesare ca sa ne ajute sa ajungem acolo unde ne dorim.

DIETĂ. Iata 7 cai pe care chiar si cei mai comozi dintre oameni le pot urma pentru a ajunge sa aiba abdomen plat. Dar si ce alimente sa ocolesti ca sa nu te balonezi.

1. Stai in pozitie de drepti pentru un abdomen plat

Astfel, poti da impresia ca esti cu cel putin 2,5.kg mai slab/a decat in realitate, o spune Deborah L. Mullen, specialist in educatie fizica si sport. Usor de zis greu de facut. Cum s-ar putea trasnforma o actiune singulara intr-un obicei pe termen lung? Rapunsul este: pilates. Potrivit unui studiu intins pe o perioada de 6 luni, pe un esantion de 18 persoane care prezentau probleme cu spatele, Pilates-ul s-a dovedit a fi cea mai usoara metoda de a imbunatati postura practicantilor si intari atat muschii abdominali cat si pe cei ai spatelui inferior. Jessica Cassity, intructor de fitness dezvalui doua exercitii foarte usoare pe care le puteti face fara ca macar sa va dati jos din pat care insa vor avea efecte fantastice asupra taliei voastre:

a. Sugeti burta. Intinsi pe spate sugeti incet burta. Apasati cu mainile pentru a fi siguri ca ati expirat tot aerul din burta. Dupa care inspirati usor. Repetati de 10 ori.

b. Din sezut cu picioarele indoite. Intindeti-va usor pana atingeti cu pieptul genunchii. Reveniti in pozitia initiala si rasuciti corpul spre dreapta. Repetati miscarea, insa de data aceasta va rotiti spre stanga. Faceti 8 repetari atat la stanga cat si la dreapta.

2. Mergeti la culcare cu o ora mai devreme daca vreti un abdomen plat

Astfel, a doua zi nu veti fi epuizati. Toti cei care isi doresc sa scape de grasimea care le acopera burta trebuie sa stie un lucru foarte important: alimentatia sanatoasa impreuna cu un program regulat de exercitii fizice ajuta sa va atingeti obiectivul insa numai daca va odihniti suficient. Lipsa somnului favorizeaza cresterea hormonilor de stres odata cu largirea taliei. „Exista legaturi directe intre lipsa somnului, stres marit si cresterea in greutate”, a declarat Michele Olson doctor la Universitatea Auburn. Intr-un studiu realizat de cercetatorii canadiani s-a descoperit faptul ca adultii care dormeau doar 5-6 ore pe noapte aveau cu 35% mai multe sanse sa ia 5 kilograme in plus la greutate si prezentau un abdomen cu 60% mai proieminent decat al persoanelor care dormea 7-8 ore pe noapte.

3. Renuntati la apa minerala acidulata pentru a avea un abdomen plat

Este adevarat ca atunci cand va este sete, apa acidulata pare o binecuvantare. Insa, potrivit nutritionistului Palinski, gazele astfel inhalate vor avea ca rezultat rapid umflarea abdomenului. Tocmai de aceea este indicat sa beti apa plata, cel putin 8 pahare pe zi pentru a fi siguri ca sunteti hidratati.

