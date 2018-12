DIETĂ. Slăbește 10 kilograme în 30 de zile cu regimul sportivului

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Nu e un lucru usor sa tii o dieta, cu atat mai greu una care sa si dea roade. Sunt atat de multe retete miraculoase, fiecare autor mandrindu-se ca a descoperit calea catre fericire dar, de cele mai multe ori acestea sunt fie fara niciun rezultat, fie sunt prea greu de urmat in conditiile in care viata noastra este extrem de agitata, atat acasa cat si la servici, timpul liber fiind mai degraba o iluzie decat ceva concret.

DIETĂ. Ei bine, in cele ce urmeaza iti vom oferi o reteta extrem de simpla, numita si dieta sportivului, un regim axat pe zilele saptamanii usor de tinut minte si in acelasi timp usor de urmat data fiind simplitatea acestuia. Si cel mai frumos lucru? Avem ziua de duminica in care putem face pauza de la regimul impus, pauza in care sa mancam ceea ce ne place, evident pastrand limitele.

DIETĂ. Sa vedem ce si cum:

DIETĂ. Luni – Miercuri – Vineri

Dimineata : o cafea fara zahar si un mar

Pranz : 2 cartofi fierti in coaja si o pulpa de pui fiarta sau fripta

Cina : 1 ou fiert, o cana de compot , un iaurt dietetic

DIETĂ. Marti – Joi – Sambata

Dimineata: o cafea (fara zahar) si o portocala

Pranz: un gratar de 100gr de pui/ vita si o salata

Cina: 100gr de branza si o salata de fructe (fara zahar/ frisca)

DIETĂ. DUMINICA

Pauza de regim, insa cu limita!

Atentie : zilnic trebuie sa beti 2l de apa plata cu lamaie(2-3 lamai stoarse in 2l)

Tinut astfel se slabeste aproximativ 8-10 kg pe luna insa trebuie sa faceti miscare sau sa apelati la tratamente de remodelare corporala! Rezultatele obtinute sunt de lunga durata, scrie lyla.ro.