Dietă. Slăbește rapid și sănătos cu cel mai tare regim

Foto: Pixabay.com

Dietă. Daca siguranta alimentara si stilul de viata sanatos se numara printre preocuparile tale, fara indoiala vei dori sa afli mai multe despre dieta Kosher, urmata in mod traditional de adeptii religiei iudaice. Acest regim alimentar specific are la baza un set de reguli stricte, numit Kashrut, care precizeaza ce alimente pot sau nu pot fi incluse in meniu, dar si cerintele speciale in ceea ce priveste prepararea si servirea mancarurilor kosher. Sa vedem despre ce este vorba!

Dietă. Dieta Kosher este considerata una dintre cele mai „curate” din lume. Si asta pentru ca prevede consumul unor alimente sanatoase, putin procesate si aditivate, fara organisme modificate genetic. De altfel, chiar termenul „kosher” face oarecum referire la acest lucru. El provine din evreiescul „kasher” care se traduce drept „pur” sau „potrivit”. Pentru a beneficia de acest calificativ, produsele alimentare sunt supuse unor inspectii riguroase si de incredere, controalele cuprinzand intregul flux de productie: de la cultivare sau crestere pana la punerea pe piata.

Dietă. Echilibrata din punct de vedere nutritional, dieta Kosher nu exclude nicio grupa de alimente. Aceasta insa nu prea lasa loc de improvizatii, dat fiind ca este fundamentata pe un ansamblu de principii dictate de preceptele din cartile sfinte ale iudeilor, Tora si Talmud. Regulile sunt litera de lege si se aplica intocmai. Una dintre cele mai cunoscute este cea care interzice asocierea carnii si lactatelor. Potrivit legii iudaice, trebuie sa treaca cel putin 3 ore intre un fel de mancare pe baza de carne si unul care contine lapte. De mentionat este ca aceasta regula nu are incidenta si asupra carnii de peste. O alta restrictie importanta vizeaza folosirea ustensilelor de gatit. Vasele si tacamurile pentru produsele din carne nu trebuie amestecate cu cele pentru lactate. De obicei, cei care tin dieta Kosher au doua randuri de vase si tacamuri pe care le tin separat.

Dietă. Nu numai ca nu este admisa sub nicio forma carnea unor specii de animale, ci si cea care provine de la pasarile si animalele acceptate trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a fi kosher. Asadar, se exclude carnea de vanat, porc, cal, magar sau camila, precum si cea de reptile, amfibii, insecte, dar si vietuitoare marine fara solzi si aripioare. Tocmai de aceea, nu vei vedea niciodata rechin, melci, raci, creveti, scoici si alte fructe de mare intr-un meniu cu preparate kosher. Vei gasi, in schimb, mancaruri din carne ale animalelor rumegatoare, cu copita despicata (vaci, oi, capre), precum si carne de pasari domestice (gaini, gaste, rate, curcani). Este esential ca animalele si pasarile sa fie sacrificate conform regulilor evreiesti, intr-un mod aproape ritualic, astfel incat sangele sa se scurga in totalitate si sa fie cat mai putin traumatizant pentru acestea.

Ce alte alimente sunt kosher?

Dietă. Aproape toate fructele, legumele, leguminoasele, semintele, nucile, zarzavaturile si verdeturile sunt acceptate in dieta kosher. Singura conditie este ca acestea sa fie examinate cu atentie si curatate temeinic inainte de a fi mancate, pentru a preveni consumul accidental al unor itemi non-kosher, cum ar fi insectele sau larvele lor. Kosher sunt si ouale, dar si cerealele integrale. Toate aceste alimente sunt incluse intr-o categorie speciala, zisa „parve”, ceea ce inseamna ca pot fi combinate ori cu carne, ori cu lactate.

Dietă. Dintre bauturi, adeptii dietei Kosher privilegiaza ceaiul negru, cafeaua turceasca si sucurile naturale. Si vinul are unda verde. Desi in trecut era folosit exclusiv in scopuri religioase, in ritualuri, de-a lungul timpului, el si-a facut loc pe mesele evreilor si in zilele obisnuite. Evident, in cantitati moderate. De subliniat ar fi ca legea evreiasca restrictioneaza consumul produselor din struguri, inclusiv vinul, care sunt preparate de altcineva in afara de evrei.