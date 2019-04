DIETA SUEDEZĂ. Slăbește incredibil de ușor și sănătos în doar 13 zile

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta suedeză este una dintre acele cure la care apelează foarte multe persoane, indiferent de sex sau de vârstă. Faptul că poți slăbi între 6 și 20 de kilograme în doar două săptămâni, că ritmul metabolismului se schimbă într-atâta încât sunt arse grăsimile, că reduce drastic numarul de calorii consumate zilnic, dar și că ajută la menținerea greutății corporale, face ca această dietă să se numere printre cele mai eficiente din ultimii ani.

DIETA. Dieta suedeză este invenția doctorului Michael Rafael Moreno, absolvent al University of California (Irvine and Hahnemann Medical School), care a gândit patru etape pentru această cură, primele trei având rolul de a scădea în greutate iar cea de-a patra având rolul de a menține greutatea corporală. Dieta se mai numește și ”dieta de 13 zile”, ”dieta NASA”, pentru simplul fapt că are în componență alimente consumate de vastronauți în timpul pregătirii fizice pentru expedițiile spațiale, sau ”dieta care shimbă metabolismul” pentru faptul că principiul de bază este acela de a intensifica metabolismul îmbunătățind astfel arderea caloriilor și menținând efectele pentru o perioadă destul de lungă de timp (chiar și de până la doi ani).

DIETA. Dieta suedeză mic dejun

Un fresh de portocale la micul dejun

Ce anume să iei în considerare atunci când te apuci de dieta suedeză

Atunci când te apuci de această dietă trebuie să ții cont de câteva chestiuni importante:

1) trebuie să ții cu strictețe meniul timp de 13 zile, orice abatere putând afecta rezultatul final al dietei

2) trebuie să-ți gândești un meniu de trei mese pe zi foarte sărac în calorii

3) dacă vrei să reiei această dietă, nu o poți face decât după un interval de doi ani, timp în care este indicat un regim alimentar echilibart

