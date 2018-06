Dietă. Top diete sănătoase ce îți asigură o siluetă perfectă

Foto: Pixabay.com

Dietă. O dieta ce va ajuta sa ardeti patru kilograme în patru zile este dieta Natman. Este cunoscuta pentru faptul ca asigura pastrarea unei siluete cu mijlocel subtire, indiferent de sezon. Nu sunt restrictii privind cantitatea alimentelor consumate, deoarce principalele ingrediente sunt cele care contin proteinele. Puteti arde cu acest program intre 1200-1800 calorii pe zi. Dupa terminarea programului, urmeaza sapte zile in care treptat puteti adauga in alimentatia voastra alimente ce contin un numar scazut de calorii.

Dietă. Cele cu multa rabdare puteti apela cu incredere la dieta Dukan. Durata pierderii unui kilogram este de zece zile. Se trece prin patru etape : etapa de atac, in care se vor consuma doar proteine, etapa de croaziera, in care se vor alterna zilele de proteine cu cele de legume, etapa de consolidare, in care trebuie sa ai mare grija sa nu se depuna la loc kilogramele nedorite, iar ultima etapa consta in stabilizarea si mentinerea greutatii pentru tot restul vietii. Este cea mai populara dieta, ce se bazeza pe consumul de proteine, reduce numarul de lipide si glucide din corp. Rezultatele acestei diete sunt spectaculoase!

Dietă. Pentru intinerire este recomandata dieta macrobiotica, in armonie cu natura, ce are efecte de echilibrare pentru intreg organismul. Se consuma cereale diverse si integrate timp de zece zile.Se pot pregati in ce proportie doreste fiecare dintre noi si in ce mod dorim, coapte, macinate sau fierte. Dieta macrobiotica are efecte benefice asupra sanatatii mintale, curata tenul, iar ochii vor capata o stralucire plina de viata. Daca se doriti sa o repetati, trebuie sa faceti mai intai o pauza de 3 sau 5 zile.

Dietă. Persoanele active se pot bucura de avantajele dietei Jenny Craig. Aceasta dezvolta o viziune sanatoasa asupra alimentelor si a stilului de viața in trei dimensiuni: alimentatie, minte si corp. Este o dieta ce se bazeaza pe consumarea unui volum mare de alimente ce contin putine calorii. Se combina cu exercitiile de fitness. Pierdea in greutate se face in timp, dar singur. Este un regim ce imbina alimentatia cu sportul, pentru o transformare corporala armonioasa si un stil de viata sanatos. Urmand aceasta dieta, veti obtine o slabire sigura, sanatoasa si de durata.

Dietă. Dieta volumetrica foloseste informatiile legate de satietate, pentru a controla dorinta de a manca. Este o dieta ce se combina cu gimnastica. Pierderea in greutate este lenta. Se vor pierde 5 pana la 10 procente din greutatea initiala. Premisa este de a concepe propriu program bazat pe alimente de mare volum, dar cu atentie la alimentele bogate in grasimi sau de cele cu o valoare nutritiva scazuta. Puteti consuma cat doriti salate, supe, fructe, cereale, legume, carne slaba sau de pasare, fructe de mare, lactate, toate acestea fiind foarte bune. Avand putine calorii, nu ingrasa, iar continutul mare de apa reduce senzatia de foame. Veti obtine o silueta de invidiat!

Dietă. Pentru adeptele alimentatiei vegetariene este indicata dieta cu mancare raw. Scopul acesteia este de a consuma alimentele crude, pentru a capta totalitatea nutrientilor . Alimentelor nu li se va aplica niciun tratament (prajit, la microunde sau cu diferite condimente ce contin chimicale). Avantajul acestei diete consta in pastrarea proprietatilor nutritionale ale alimentelor. Pe langa fructele si legumele crude se pot consuma peste, fructe de mare, cereale incoltite, nuci, seminte, oua, produse lactate, scrie bewoman.net.