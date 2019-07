DIETA verii. Slăbește sănătos și în timp record

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta trebuie sa fie bogata in fructe si legume proaspete, cu continut caloric redus;

- ar trebui exclusa carnea, precum si produsele lactate care au un continut ridicat de grasimi;

- sucurile din fructe si legume, laptele degresat, iaurtul natural fara grasimi, cerealele integrale sunt alimentele de baza pentru aceasta dieta. Acestea sunt alimente sarace in calorii, dar bogate in fibre, calciu si alti nutrienti importanti.

DIETA. Toata lumea are tendinta de a manca mai usor in timpul verii. Important este ca dieta urmata in aceasta perioada sa fie echilibrata nutritional si sa suplineasca pierderile electrolitice, determinate de transpiratia in exces, mult mai mari din timpul verii.

DIETA. Fibrele au cateva roluri deosebit de benefice pentru organism si silueta: ajuta la controlul greutatii prin inducerea senzatiei de plenitudine, scad apetitul, moduleaza nivelul zaharului din sange prin incetinirea digestiei carbohidratilor si preventia absorbtiei rapide.

DIETA. Fructele si legumele contin antioxidanti si alti fitonutrienti care incetinesc procesele de oxidare ce induc imbatranirea tesuturilor, protejeaza de cancer si boli cardiovasculare, imbunatatesc tensiunea arteriala, protejeaza cordul si, foarte important, au un continut caloric redus.

DIETA. Micul-dejun poate include: lapte degresat cu cereale integrale/ un suc proaspat de fructe si legume, alaturi de o felie de paine prajita cu 150 g branza degresata de vaca/un iaurt natural mare/2 oua fierte tari si o rosie.

Mai multe pe sfatulmedicului.ro