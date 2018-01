Dusmanii din perne. Ce boli poti face atunci cand dormi si cum sa le previi

Pixabay

Boli somn. O treime din greutatea pernei este reprezentata de acarieni (vii sau morti), dejectiile lor, bacterii si piele moarta, arata un studiu realizat de cercetatori de la spitalul St. Bartholomew din Londra in colaborare cu London National Health Service. Pernele sunt asadar un mediu propice pentru inmultirea bacteriilor, stafilococilor (stafilococ auriu) si chiar E.coli, ceea ce va duce la boli precum gripa, hepatipa, varicela. „In timp ce unii acarieni periculosi pot fi gasiti numai in pernele de spital, altele se pot cuibari si in pernele din locuintele fiecaruia”, spune dr. Arhtur Tucker, unul dintre realizatorii studiului, citat de Mirror Online.

Boli somn. Testele din spitalele controlate au aratat niveluri ridicate de contaminare la exteriorul pernelor, iar in unele cazuri si in interiorul acestora.

Unele dintre perne erau contaminate cu bacteria E.coli sau germeni care provoaca infectii respiratorii si urinare. Multe dintre pernele din spitale aveau mai mult de un milion de stafilococi care produc infectii severe la persoanele cu sistemul imunitar slabit pe un milimetru de material.

„Daca vrei sa obtii un mediu propice pentru cultivarea bacteriilor, perna este cel mai bun pe care il poti avea. Este un burete umed care absoarbe fluidele corporale de mai multe tipuri. Acest mediu este pastrat la temperatura ideala de corpul cald care sta pe el” , a declarat Duncan Bain, directorul tehnic al unei companii producatoare de perne.

Co-fondatorul companiei a declarat ca aceasta nu este o problema doar a spitalelor, ci a tuturor celor care vor sa doarma bine noaptea.

