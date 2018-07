Eclipsa de Lună din 27 iulie. Pericolele la care se expune corpul nostru în timpul eclipsei. Avertisment de la specialiști

Foto: Pixabay.com

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Vineri, 27 iulie 2018, are loc un fenomen astronomic unic in secolul XXI. Este vorba despre cea mai lunga eclipsa totala de Luna plina sangerie. Fenomenul va dura numai putin de 103 minute si va putea fi vazuta si din Romania.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie!

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei Pamantului.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 00:13, se incheie eclipsa totala de Luna.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. La 01:19, se incheie eclipsa partiala de Luna.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. De ce este cea mai lunga eclipsa a secolului si de ce Luna plina devine rosie este explicat din punct de vedere astronomic iata aici.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Eclipsa de luna 2018. Mesajul unei asemenea eclipse este: Ce trebuie sa se intample se va intampla.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Asteapta-te la neasteptat. Eclipsele sunt celebre pentru ca aduc schimbari si transformari majore in vietile oamenilor. Afla mai multe despre cum te afecteaza eclipsa totala de luna plina sangerie din punct de vedere astrologic aici.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Vineri, 27 iulie 2018, luna va deveni sangerie, apoi va fi umbrita de pamant, intregul fenomen durand aproape doua ore.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Eclipsele de Luna apar in momentul in care Luna intra in umbra Pamantului, iar lumina Lunii pline este diminuata.

Eclipsa de Lună din 27 iulie. Potrivit specialistilor NASA, nu exista dovezi care sa sustina faptul ca eclipsa de Luna are efecte asupra sanatatii umane. Totusi, admit faptul ca pot fi efecte profunde de ordin psihologic, care influenteaza starea de bine.

