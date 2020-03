Efectele nebănuite ale ghimbirului asupra organismului

Ghimbirul este o sursa minunata de vitamina A, vitamina C, Vitamina E, complexul de vitamine B, magneziu, potasiu, fosfor, siliciu, fier, sodiu, calciu, zinc si beta caroten. Nu este de mirare ca ghimbirul are o multime de beneficii pentru sanatate. Iata cateva beneficii ale ghimbirului.

1. Ghimbirul rezolva problemele gastrointestinale

Despre ghimbir se crede ca este unul dintre cele mai eficace remedii pentru afectiunile stomacului. Ghimbirul are tendinta de a se duce in tractul gastrointestinal pentru a te scapa de senzatia de stomac greu. Este, totodata, un remediu pentru balonare si flatulenta datorita abilitatii sale de a elibera intestinele de gaze. De asemenea, este excelent pentru durerile de stomac, colici chiar si diareea poate fi evitata prin adaugarea ghimbirului in dieta ta. In acelasi timp, ghimbirul este faimos pentru gustul sau extraordinar. Mai trebuie adaugat faptul ca aceasta planta ajuta organismul sa asimileze si sa absoarba mai bine nutrientii din mancare.

2. Amelioreaza greturile

Daca ai stari de voma atunci cand te afli in miscare (spre exemplu, cu masina sau pe mare) atunci ar trebui sa apelezi la ghimbir. Este mult mai eficace in prevenirea starii de voma decat cele mai multe medicamente aflate pe piata. Putina pudra de ghimbir poate elimina simptomele unor stari de rau precum vomatul, ameteala, transpiratia rece si greturile. Ghimbirul poate fi o adevarata mana cereasca si pentru femeile aflate in primul trimestru de sarcina.

3. Reduce inflamatia si durerea

Sunt binecunoscute proprietatile antiinflamatorii ale acestei plate. Studiile au aratat ca agentii activi ai ghimbirului sunt la fel de eficace si ca analgezice. Tocmai de aceea este recomandat femeilor care se confrunta cu crampe menstruale severe. De asemenea, amelioreaza durerile de cap cauzate de migrene, durerile musculaare si cele ale incheieturilor. Consumul unui ceai cu o felie subtire de ghimbir in el alunga scade intensitatea durerilor de cap si alunga insomnia. Daca vrei sa scapi de febra musculara capatata in urma unui antrenament intens, adauga cateva picaturi de ulei de ghimbir in apa din cada si ramai in ea timp de 20 de minute.

