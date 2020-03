Efectele nebănuite ale quinoa asupra organismului

Quinoa creste in America de Sud (Peru, Chile si Bolivia) de mii de ani si a stat la baza dietei incasilor si descendentilor lor. In ultimii ani in Europa si SUA, specialistii in nutritie au recomandat-o ca o alternativa mai buna la cus-cus, la grau si orez. Chiar daca, adesea, joaca acelasi rol precum cerealele, quinoa face, de fapt, parte din aceeasi familie cu sfecla rosie, sfecla furajera si spanacul.

Cu de doua ori mai multe proteine decat orezul sau orzul, quinoa este, totodata, o sursa excelenta de calciu, magneziu si mangan.

