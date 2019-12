Efectele nebănuite ale roșiilor asupra organismului

Foto: Pixabay.com

Te-ai gandit vreodata ca rosiile pe care le mananci te mentin nu numai sanatos, ci si tanar? Cu siguranta stiai despre rosii ca sunt bogate in vitamine si antioxidanti, insa ti-ai imaginat ca mancandu-le ai grija de pielea ta?

Iata cum te mentin rosiile tanar si sanatos.

1. Ai pielea ferma

Licopenul care se regaseste in rosii face parte din categoria carotenoidelor. Acestea protejeaza pielea impotriva razelor soarelui, dar si impotriva bacteriilor.

In plus, licopenul stimuleaza productia de colagen, substanta care confera fermitate si elasticitate pielii, prevenind astfel aparitia ridurilor.

2. Previi boli cronice

Potrivit unui studiu realizat in Canada, persoanele care au consumat o cantitate mare de rosii au un risc scazut de a dezvolta boli cronice (precum cancerul) odata cu inaintarea in varsta. Pana acum s-a crezut ca “vinovat” este licopenul, insa si alte substante din rosii au proprietati curative.

De asemenea, persoanele care au in sange o cantitate mare de nutrienti proveniti din rosii au un risc mai mic de a dezvolta boli cronice precum osteoporoza si bolile cardiovasculare.

