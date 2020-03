Efectele nebănuite ale turmericului asupra organismului

Acest lucru nu inseamna ca puterile vindecatoare ale turmericului sunt doar povesti. Iata cateva dovezi privind beneficiile acestui condiment.

1. Turmericul linisteste arsurile gastrice si calmeaza stomacul

Potrivit unui studiu realizat in 1989, suplimentele din turmeric s-au dovedit a fi mai eficace in linistirea arsurilor gastrice si a simptomelor de indigestie decat efectul placebo. O explicatie a acestui fenom ar putea fi legata de puterea plantei de a lupta impotriva inflamatiilor.



2. Un compus din turmeric previne atacul de cord

Curcumina, un compus al turmericului, sta la baza tuturor beneficiilor pentru sanatate atribuite acestui condiment. In 2012 a existat un studiu legat de abilitatea curcuminei de a preveni atacul de cord in cazul pacietilor cu bypass. In cercetare au participat 121 de bolnavi care suferisera o interventie chirurgicala pentru a li se pune bypass intre 2009 si 2011. Cu trei zile inainte de operatie si cinci zile dupa jumatate dintre pacienti a luat capsule cu curcumina, in vreme ce cealalta jumatate a primit pilule placebo. Aproximativ 30% dintre bolnavii din cel de-al doilea grup s-au confruntat cu un atat de cord dupa ce li s-a pus bypass comparativ cu numai 13% din primul grup. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca proprietatile antiinflamatorii si antioxidante ale curcuminei pot reduce cu pana la 65% riscul de a te confrunta cu un atac de inima dupa o operatie pentru bypass.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.