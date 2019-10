Efectele nebănuite ale urzicilor asupra organismului

Foto: Pixabay.com

Plantele “intepatoare” au numeroase beneficii pentru sanatate. Urzicile trateaza de la dureri articulare la caderea parului, de la infectii urinare la oboseala.

Urzicile contin minerale (calciul, magneziu, potasiu, sulf, zinc, siliciu si o importanta cantitate de fier), vitamine (mai ales B2, B5, B9, K, C si provitamina A) , oligoelemente si o importanta cantitate de clorofila.

Iata la ce poti folosi urzicile:

1. Urzici pentru ten gras

Urzica este benefica pentru tenul gras, cu imperfectiuni si acneee.

Fierbe frunze prospete de urzica. Stoarce-le si lasa-le sa se raceasca. Toaca-le si aplica cataplasme pe fata de doua ori pe saptamana.

Bea o ceasca de infuzie de urzica de trei ori pe zi (infuzeaza o lingura de frunze de urzuca intr-un litru de apa fierbinte).

2. Urzici pentru osteoporoza

Urzica este o planta puternic remineralizanta, deoarece contine siliciu si bor. Ea este recomandata pentru a preveni osteoporoza, o demineralizare osoasa frecventa dupa 50 de ani.

Infuzeaza 3 linguri de frunze uscate de urzica in 500 ml de apa fierbinte in jur de 10 minute. Bea in jur de un litru de infuzie de urzici zilnic.

3. Cataplasme cu urzici pentru reumatism

Una dintre cele mai importante calitati ale urzicii este calmarea durerilor reumatice. Aplica frunze proapspete de urzica pe locurile dureroase timp de 30 de secunde, in fiecare zi. Senzatia nu este placuta, dar ajuta la calmarea durerilor.

Daca vrei sa nu ti se irite mainile, poarta manusi. Daca te-ai urzicat si senzatia este insuportabila, poti calma mancarimile cu suc de papadie, frunze de patlagina sau otet alb.

