Efectele secundare nebănuite ale scorțișoarei! Stai departe dacă suferi de aceste boli

Foto: Pixabay.com

Scortisoara este un condiment-minune despre care se spune ca are foarte multe beneficii. Fie ca este sub forma de pudra, baton sau ulei esential, scortisoara stimuleaza memoria, ajuta la stoparea caderii parului, contribuie la scaderea numarului de kilograme. Scortisoara este un aliment cu puternice efecte antioxidante care combate stresul. Mai mult, scortizoara ajuta la echilibrarea nivelului glicemiei, stimuleaza productia de insulina si previne diabetul.

Avand in vedere aceste beneficii multiple, nu te-ai gandi ca scortisoara are si contraindicatii. Iata cine nu are voie sa se apropie de scortisoara.

#1. Pietre la fiere

Persoanele care sufera de pietre la fiere nu au voie sa consume scortisoara, intrucat le pot provoca dureri abdominale. Substantele pe care le contine scortisoara pot stimula colicile biliare.

#2. Coagulare sange

Persoanele care urmeaza tratament impotriva cuagularii sangelui ar trebui sa fie precaute cand folosec scortisoara. Acest condiment interfereaza cu efectele anticuagulante ale tratamentului.

#3. Piele sensibila

Persoanele care au o piele sensibila se pot irita daca se foloseste ulei esential de scortisoara direct pe piele. Din aceleasi motive, scortisoara nu este indicata copiilor sub 6 ani.

#4. Diabet

Persoanele care sufera de diabet trebuie sa ceara sfatul medicului inainte de a consuma scortisoara. Aceasta reduce nivelul glicemiei si, in cazul in care, se iau si medicamente pentru diabet, glicemia poate scadea foarte mult.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.