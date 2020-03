Efectul nebănuit al avocadoului asupra organismului

Multa lume a auzit de beneficiile fructului avocado. Dar foarte putini l-au incercat. Avocado este un fruct cu adevarat miraculos care ar trebui consumat zi de zi. Daca nu te-a convins deocamdata cu proprietatile lui, iata 4 motive sa-l incerci.

1. NU ingrasa

In fuga noastra de grasimi, uitam sa consumam grasimile cu adevarat sanatoase. Avocado nu te ingrasa, insa este o sursa excelenta de grasimi mononesaturate, care previn aparitia bolilor cardiovasculare. In plus, avocado contine fibre care “taie” pofta de mancare. Studiile arata ca dupa o masa la care ai avut si avocado, senzatia de satietate persista mai mult decat dupa o masa fara avocado.

2. Este delicious, cremos si plin de vitamine

Avocado are o textura cremoasa, are un gust bun si poti beneficia de proprietatile a peste 14 minerale, proteine, aminoacizi esentiali, fibre solubile, fitosteroli, polifenoli, carotenoide, omega-3, vitamine din complexul B, vitaminele C, E si K.

