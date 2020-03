Efectul nebănuit al ciocolatei negre asurpa organismului

Oamenii de stiinta au descoperit ca putina cacao poate imbunatati functiile arteriale ore bune dupa ce a fost consumata. Si nici nu este vorba despre o cantitate impresionanta ci doar de o lingura de praf de cacao.

Exista si alte studii care sustin acelasi lucru: dupa consumul de cacao functiile arteriale au cunoscut o imbunatatire pentru cateva ore.

Intr-o cercetare la care au participat mai multi subiecti s-a observat ca un consum de ciocolata neagra poate dilata arterele coronariene.

Cu toate acestea, iubitorii de ciocolata trebuie sa limiteze consumul produsului lor preferat intrucat contine grasimi si zahar. Mai mult, cele mai multe sortimente de ciocolata au in componenta lapte, un element care inhiba capacitatea antioxidanta a sangelui. Chiar daca ciocolata cu lapte are acelasi flavonoid fitonutrient ca si ciocolata neagra, efectul antioxidant din cacao este slabit cand ajunge in sange.

