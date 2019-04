Este sănătos să bei apă în timp ce mănânci? Află ce spun specialiștii

Foto: pixabay.com

Poate ca ai auzit spunandu-se ca nu este foarte sanatos sa bei apa in timp ce mananci.

Iata ce spun nutritionistii:



Cand mananci, corpul uman desfasoara o serie de procese:

– gura creeaza saliva, care contine enzime digestive. Ele ajuta la “dizolvarea” hranei.

– stomacul creeaza sucuri gastrice care vor distruge potentiale bacterii si vor continua procesulde dizolvare al hranei pe care o imping catre intestine.

– ficatul “absoarbe” substantele hranitoare ajunse din mancare in sange si le “impinge” catre celelalte zone ale corpului. Ficatul hotaraste daca utilizeaza aceste substante “acum” sau “mai tarziu”, in functie de necesitatile corpului. Pentru a indeplini toate aceste sarcini, ficatul are nevoie de apa.



Cand bem apa?



Ca e bine si chiar indicat sa bem apa e clar. Parerile sunt, insa, impartite cand vine vorba despre momentul in care ar fi cel mai bine sa o bem: inainte, in timpul sau dupa masa? Unii nutritionisti spun ca indicat este sa bei apa cu cel putin 30 de minute inainte de masa sau la cel putin 30 de minute dupa ce ai mancat. Ei argumenteaza cu faptul ca apa bauta in timpul mesei “dilueaza” aciziii si enzimele din aparatul digestiv, incetinind astfel procesul. Fara o digestie corespunzatoare, se aculumuleaza in organism toxine. Acelasi lucru se intampla si daca bei alcool, bauturi carbogazoase si sucuri.

Continuarea pe sfatulparintilor.ro.