Este tipul de cancer care ucide încet. Află care sunt riscurile apariției sale pe vârstă

Foto: Pixabay.com

Iata o sinteza a riscurilor si cateva sfaturi pentru prevenirea cancerului de san, in functie de varsta. Afla cat de mare este riscul daca ai 20 de ani sau 50 de ani, si cum poti diminua aceasta posibilitate sumbra.

20 de ani – Riscul de a dezvolta cancer de san in aceasta perioada este de 1 la 1760

Ce trebuie sa stii: Femeile la varsta de 20 de ani pot face cancer la san, desi este rar. Aproximativ 5% din toate cazurile de cancer diagnosticate anual in SUA sunt la femei sub 40 de ani. Schimbari in ADN pot duce la cancer, si aceste modificari pot aparea ca rezultat al unui anumit stil de viata combinat cu alti factori externi.

Obezitatea, fumatul pasiv si factorii genetici par sa aibe un cuvant de spus in aparitia cancerului la san. Numai 5-10% din cazurile de cancer sunt ereditare si genele responsabile de acest fapt sunt cunoscute ca BRCA1 si BRCA2. Cel mai important lucru pe care femeile tinere il pot face acum pentru a reduce riscul este sa isi stabileasca un stil de viata sanatos, sa limiteze consumul de bauturi alcoolice, sa pastreze o greutate normala si sa faca miscare saptamanal. Daca esti mamica tanara, este recomandat sa alaptezi deoarece studiile arata ca alaptatul te poate feri de cancer.



30 de ani – riscul de aparitie a cancerului la san este de 1 la 229

Daca esti in jurul varstei de 30 de ani, este foarte important sa cunosti factorii de risc cu care te confrunti. Istoric de cancer in familie, varsta la care ai avut prima menstruatie, obezitatea – pentru ca doctorul tau sa poata decide cea mai buna metoda de investigare pentru tine. Daca tu crezi ca te confrunti cu un risc sporit este indicat sa te prezinti la o clinica specializata. Aici iti pot face analize cat mai amanuntite si mai precise si poti fi sfatuia in conformitate cu rezultatele.

Pentru a pastra riscul de cancer la san la un nivel cat mai scazut, la aceasta varsta este foarte important sa iti mentii greutatea in limite normale. O dieta sanatoasa combinata cu macar 45 – 60 de minute de cateva ori pe saptamana de exercitii fizice intense (jogging, aerobic, tae bo) te vor ajuta sa te mentii sanatoasa si voioasa.

