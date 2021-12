Fructul mai energizant ca o ceaşcă de cafea, este bogat în fibre, favorizează digestia şi îmbunătăţeşte tensiunea arterială

Fructul mai energizant ca o ceaşcă de cafea este cunoscut ca unul dintre cele mai gustoase fructe, bogat în multă vitamina C, mai multă decât portocala, şi este prieten cu silueta, tăind deseori pofta de mâncare.

Kiwi, cunoscut şi sub numele de "agrișe chinezești", a fost rebotezat cu numele de astăzi, după numele păsării cu aceeaşi denumire, probabil datorită asemănării ca formă și culoare.

Fructul de kiwi are o formă ovală, de mărimea unui măr mijlociu (7–10 cm lungime și o greutate de circa 80-100 g), cu miezul verde, cărnos, dulce-acrișor.

Kiwi este o sursă importantă de vitamina C, dar și de vitamina A și vitamina E, de calciu, fier și de acid folic.

Planta de kiwi este foarte sensibilă la ger și la vânt, preferând solurile umede, umbroase și puțin calcaroase.

Ce conţine fructul de kiwi

Kiwi este fructul cu cele mai multe substanțe nutritive din categoria fructelor importante şi are mai multă vitamină C decât o portocală.

De asemenea, acest fruct conține o gamă largă de substanțe nutritive:

- luteină, o substanță care este apreciată din ce în ce mai mult pentru eficacitatea ei în reducerea riscului de apariție a cancerului, a bolilor de inimă și în prevenirea cataractei. Kiwi e considerat a fi, după porumb, fructul cu cea mai bogată sursă de luteină.

- toate tipurile de fibră care protejează împotriva bolilor de inimă, a diabetului, cancerului etc.

- cupru - mineral cu rol vital în procesul de creștere a copiilor pentru că ajută la întărirea oaselor, la dezvoltarea creierului și la construirea sistemului imunitar.

- potasiu - mai mult decât bananele. Potasiul ajută la funcționarea eficientă a inimii și are rol semnificativ în controlul tensiunii arteriale.

- magneziu, fier, calciu, acid folic, crom.

- vitamina A, vitamina B6, vitamina C, vitamina E.

- semințele de Kiwi sunt cele ce încorporează toți nutrienții: proteine, vitamine, minerale.

Beneficiile fructului de kiwi

Beneficiile lui sunt multiple. Nutriţioniştii recomandă ca atunci când simţi că nu mai ai energie, iar cafea, ceaiul sau energizantul par să nu-şi mai facă efectul, să mâncaţi un fruct de kiwi. El este revigorant, datorită conţinutului mare de vitamine.

Ştiind că uşurează digestia, kiwi este binevenit şi acum, în perioada sărbătorilor, când mesele românilor sunt pline.

Kiwi conţine enzime digestive care favorizează digestia. Potrivit specialiştilor, kiwi şi ananasul proaspăt sunt singurele fructe care pot sa fie consumate imediat după o masă, deoarece au ingrediente care ajută în procesul de digestie.

Este de reţinut şi faptul că fructul de kiwi protejează ADN-ul de acţiunea nocivă a toxinelor, iar unele enzime din fruct au capacitatea de a elimina toxinele din colon, mai spun specialiştii.

Totodată, acest fruct mic conţine şi acid folic, esenţial pentru organism, deoarece cu ajutorul lui produce globulele roşii ale sângelui.

În plus, fibrele şi potasiul din acest fruct ajută la sănătatea inimii. Este ştiut faptul că o cantitate mare de potasiu şi un aport scăzut de sodiu previn riscul apariţiei bolilor cardiovasculare.

Nutriţioniştii recomandă consumul a două fructe de kiwi pe zi, mai ales că ele nu au mai mult de 100 de calorii, deşi au un gust dulceag plăcut.

Atenţie la alergii

Persoanele alergice la latex, papaya sau ananas este posibil să prezinte alergie la kiwi, din cauza prezenței unei enzime numite actinidină.

Studiile efectuate pe persoane care au consumat câte două astfel de fructe pe zi au arătat că acei oameni s-au simțit în mod semnificativ mai puțin obosiţi și mult mai în formă, din punct de vedere psihic comparativ cu cei care nu au mâncat kiwi.

