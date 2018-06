Iată adevăratul motiv pentru care femeile îngheață tot timpul la birou, iar bărbații nu

Foto: Pixabay.com

Simtit ca ai inghetat tot timpul la birou si fluxul de la aerul conditionat iti aduce aminte de crivatul din Ianuarie? Afla ca nu esti singura! Un studiu publicat in revista Nature arata ca temperaturile setate in spatiile de birouri sunt setate pentru a asigura confort termic barbatilor.

De ce femeile resimt frigul mai puternic? Motivul 1: metabolismul. Conform studiului prezentat mai sus rata metabolica este esentiala in perceptia senzatiei de frig. Aceasta semnifica in principiu de cat de multa energie are nevoie un organism pentru a-si exercita functiile vitale (puls, respiratie, etc). Femeile au, in medie, o rata metabolica mai redusa cu pana la 35% decat barbatii. Asta inseamna ca au nevoie de mai putina energie pentru a-si mentine functiile vitale, ceea ce nu este un lucru rau! Dar acest lucru inseamna totodata si mai putina caldura produsa de catre organism, consecinta fiind ca femeile ingheata mai usor.

Motivul 2: masa musculara. Muschii genereaza si stocheaza energia in organism, producand caldura. Din cauza nivelului crescut de testosteron pe care il au barbatii media masei musculare din organism este de 40% pentru un barbat, iar pentru o femeie este de 15%. Consecinta: femeile ingheata la birou.

Motivul 3: pielea. Femeile au pielea cu aproxiamtiv 20% mai subtire decat barbatii. Cand este frig, vasele de sange se contracta, ceea ce reduce fuxul sanguin catre piele. Femeile au cu pana la 3 grade mai scazuta temeperatura pielii decat barbatii, ceea ce amplifica senzatia de frig datorita diferentei mai mari de temperatura de la exteriorul organismului catre interior.

Motivul 4: tensiunea arteriala. Sunt foarte multe femei care au tensiunea arteriala mai scazuta ceea ce duce la senzatii de ameteala, oboseala si senzatia de maini si picioare reci. Si acesta poate fi un motiv pentru care femeile resimt mai puternic frigul la birou.

Motivul 5: distributia tesutului adipos. Barbatii depoziteaza in mod normal grasimea in zone abdomenului, ceea ce implica faptul ca organele interne vor fi mai bine izolate termic. Deoarece femeile depoziteaza tesutul adipos pe picioare, solduri sau in zona pieptului, cantitatea de caldura pe care organele interne o transfera in exterior este mai mare, ceea ce accentueaza senzatia de frig, scrie zenluft.ro.