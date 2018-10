Între ce ore funcționează cel mai bine organele corpului uman? Stomacul are o activitate maximă între 7 și 9, inima de la 11 și 13

Foto: Pixabay.com

Totul in jurul nostru se reteta ciclic: secundele, minutele, orele, zilele, anii, anotimpurile, somnul, respiratia, bataile inimii. Viata e formata dintr-o intreaga gama de cicluri care creeaza o adevarata simfonie. Daca reusim sa mentinem un ritm corect in interiorul si in afara noastra, „concertul” pe care-l sustinem aici, pe Pamant, va fi unul lung si melodios. Dar, ca sa reusim asta, trebuie sa stim cum.

Un mecanism important este bioritmul zilnic al organelor noastre interne. Despre bioritmul corpului uman s-a scris destul de mult, dar despre cel al organelor interne, mult mai putin. Johanna Paungger si Thomas Poppe, in cartea Aus eigener Kraft, fac o descriere amanuntita a ritmului functiilor organelor noastre interne.

Autorii afirma ca fiecare dintre organele corpului uman are o activitate maxima de 2 ore pe zi, dupa cum urmeaza:

– vezica biliara (23:00-1:00)

– ficatul (1:00-3:00)

– plamanii (3:00-5:00)

– intestinul gros (5:00-7:00)

– stomacul (7:00-9:00)

– splina si pancreasul (9:00-11:00)

– inima (11:00-13:00)

– intestinul subtire (13:00-15:00)

– vezica urinara (15:00-17:00)

– rinichii (17:00-19:00)

– circulatia sanguina (19:00-21:00)

Iata cum arata o zi din viata noastra.

Stomacul

E foarte important cum ne trezim dimineata. Daca am incerca sa observam cum se trezesc animalele dimineata, am constatat ca ele mai intai se intind, incepand fara graba noua zi. Sa luam exemplu de la animale si sa incercam sa ne trezim dimineata linistiti, acordandu-ne cateva clipe de relaxare inainte de orice activitate zilnica. Multi se trezesc dimineata cu sufletul la gura, cu teama ca nu au timp de a rezolva ceea ce si-au propus. Ar fi bine sa ne trezim putin mai devreme decat o facem de obicei pentru a simti linistea dinaintea zilei care abia incepe. Intre orele 7:00 si 9:00, functiile stomacului sunt la valoare maxima, deci trebuie sa luam micul dejun fara graba. Ar trebui sa tinem cont si de calitatea si cantitatea alimentelor pe care le consumam la aceasta masa.

Splina si pancreasul

In intervalul orar 9:00-11:00 lucreaza intens splina si pancreasul, stomacul odihnindu-se. In acest interval e recomandat sa nu consumam alimente greu digerabile. Pancreasul e cel care controleaza nivelul glicemiei. E de preferat sa nu mancam prea multe dulciuri pentru a nu forta functia pancreasului. Splina, „cimitirul trombocitelor”, daca nu functioneaza corect, poate perturba nivelul trombocitelor din sange.

