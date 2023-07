Leguma care scade glicemia, colesterolul și este considerată "insulină vegetală" | Două soiuri vor fi vândute la poarta Stației de Cercetare din Buzău

Leguma, care poartă denumirea științifică Momordica Charantia, a prins un avânt puternic în România.

Contribuie la reglarea glicemiei, ceea ce îl face util în tratamentul diabetului, ajută la scăderea colesterolului și are proprietăți anticanceroase, potrivit cercetărilor derulate în ultimii ani.

Castravetele amar, cunoscut și sub numele de tărtăcuță sau Momordica charantia, este o plantă agățătoare tropicală înrudită îndeaproape cu dovlecii, dovleceii și castraveții obișnuiți. Este cultivat în întreaga lume pentru fructele sale comestibile, care sunt considerate de referință în multe tipuri de bucătărie asiatică.

De asemenea, castravetele amar pare să le fie de folos persoanelor care sunt la dietă, deoarece are foarte puține calorii. În plus, se pare că extractul de castravete amar sub formă de supliment are proprietăți de ardere a grăsimilor.

Castravetele amar este bogat în vitamina C

Castravetele amar este o sursă importantă de mai mulți nutrienți-cheie. 100 g de castravete amar crud au aproximativ 20 de calorii, 4 grame de carbohidrați, 2 grame de fibre, 93% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina C, 44% din DZR de vitamina A și 17% din DZR de folați.

Castravetele amar este deosebit de bogat în vitamina C , un micronutrient important implicat în prevenirea anumitor boli, în formarea oaselor și vindecarea rănilor. De asemenea, este bogat în vitamina A, o vitamină solubilă în grăsimi, care susține sănătatea pielii și acuitatea vizuală. De asemenea, conține folați, esențiali pentru creștere și dezvoltare, precum și cantități mai mici de potasiu, zinc și fier.

Acest fruct este o bună sursă de catechine, acid galic, epicatechine și acid clorogenic, compuși antioxidanți puternici care contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării, potrivit doc.ro.

Castravetele amar, vândut la poarta Stației de Cercetare din Buzău

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău a scos la vânzare două dintre produsele emblematice ale unității. Este vorba despre castraveții amari din soiurile Rodeo și Brâncuși.

"Despre castravetele amar v-am tot povestit în postările noastre. Ei bine, a sosit momentul sa vă anunțăm că, începând cu data de 28.06.2023, vom începe comercializarea acestuia la prețul de 5 lei/kg.

Cele două soiuri pe care le veți găsi la magazinul Stațiunii sau le puteți comanda prin curier sunt Rodeo și Brâncuși. Ținând cont că dorim să vă bucurați pe deplin de prospețimea și proprietățile nutriționale ale acestor fructe, le vom recolta doar pe comandă", este mesajul postat de SCDL Buzău, joi, 29 iunie, pe rețelele de socializare.