Lucruri neștiute despre păr! Ce puteri vindecătoare are

Foto: Pixabay.com

Puterile vindecatoare ale parului. Stiai ca parul are abilitati vindecatoare? Stiai ca parul de pe corp te ajuta sa simti mediul inconjurator?

Se zice ca parul are rolul unor antene care detecteaza energia din Univers si stimuleaza constienta si creativitatea, intuitia si vitalitatea.

Parul este o extensie naturala a sistemului nervos si transmite informatii importante creierului. In plus, se spune ca parul echilibreaza campul electromagnetic al corpului.

Puterile vindecatoare ale parului. Pe vremuri, sclavilor li se taia parul pentru ca se credea ca asa li se ia energia si puterea si vor deveni mai supusi.

Se spune ca atunci cand Gingis Han a cucerit China a poruncit ca toata lumea sa aiba parul tuns cu breton pentru a li se acoperi cel de-al treilea ochi.

Chiar si in zilele noastre mai sunt civilizatii care nu sunt de acord cu taierea parului. Ei spun ca parul ajuta la conservarea energiei si a abilitatilor spirituale.

Amerindienii, de exemplu, cred ca, prin par, se pot conecta cu natura si cu ceea ce-i inconjoara. In timpul razboiului din Vietnam, amerindienii cu parul lung erau mai buni cercetasi decat cei cu parul scurt.

De asemenea, adeptii religiei Sikh spun ca taierea parului inhiba dezvoltarea spirituala si poate aduce boli. Ei isi prind parul intr-un nod rishi, despre care se spune ca regleaza fluxul energetic prin corp. In plus, ajuta la atingerea unor nivele superioare de constienta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.