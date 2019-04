Medic specialist: „Prima cauză a insomniei suntem noi”

Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” și despre insomnie. Specialistul susține că prima cauză pentru care nu dormim suntem noi înșiși.

„Din nefiricire suferim de insomnie. Prima cauză suntem noi. Noi suntem cauza. Pentru că noi tragem de noi. Eu ajung acasă în jur de ora 9 seara. Și atunci încep să-mi așez toate lucrurile, să mă mai uit peste leptop, peste o lucrare, să citesc presa, să mă uit pe o carte cât de cât. Se prelungește, de la 9, la 10 seara, la 11. Am depășit și am intrat în somnul meu de după ora 10, sunt terminat. A doua zi nu am putere. Faceți tot posibilul să fiți în pat la ora 10. Nu îți vine somnul? Un pahar de ceai, să vă liniștiți Nu vă trebuie nu știu ce medicamente. Dacă opriți inclusiv tv, citiți o carte și aerul este curat. Primul care ne pupă pe frunte este creierul”, a declarat Ciurea.