Nutriționistul Giancluca Mech și secretele siluetelor starurilor de la Hollywood. „Sharon Stone este foarte frumoasă”

Nutriționistul Giancluca Mech a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre secretele siluetelor starurilor de la Hollywood.

„Am putea spune că starurile de la Hollywood, dar și cele italiene au îndrăgit foarte mult dieta mea deoarece se pot mânca toate alimentele italienești pe care le avem: pastele, pizza, biscuiții cu ciocolată și chiar și pralinele. Însă toate aceste alimente nu sunt făcute din carbohidrați, ci din fibre naturale, care provin din roșii, din mazăre și din plante medicinale. Aceste alimente sunt brevetate, asta înseamnă că este cu adevărat inovativ. În același timp furnizează un aport de fibre, dar nu furnizează prea mulți carbohidrați. Este ceea ce eu numesc plăcere fără păcat.

Am avut plăcerea de a o cunoaște pe Sharon Stone la Hollywood, am rugat-o să guste unul din produsele noastre din extracte de plante și ei i-a plăcut foarte mult și a fost foarte simpatică pentru că asta a declarat asta în direct în cadrul unei transmisiuni la o televiziune. Este o femeie foarte simplă, modestă și precisă. A sunat să spună că are cinci minute de întârziere. Este cu adevărat foaerte frumoasă, timpul nu trece pentru ea.

Cu Ivana Trump mă aflam la cină cu prieteni comuni. La un moment dat i s-au oferit biscuiții mei cu ciocolată. I-a mâncat și s-a gândit că sunt niște biscuiți oarecare, dar pe urmă a aflat că sunt niște produse dietetice. (…) Ea mi-a spus produsele tale pot ajuta persoanele să-și satisfacă gustul pentru mâncare fără să se simtă vinovate pentru ceea ce fac. Conțin foarte puțin carbohidrați”, a povestit nutriționistul.