Opt beneficii uimitoare ale murelor! Efect uluitor asupra organismului

Foto: Pixabay.com

Murele sunt delicioase, dar si foarte sanatoase. Dupa ce vei afla cate beneficii au, vei intelege de ce ursii le adora.

Iata 8 beneficii uimitoare ale murelor.

1. Antioxidanti puternici

Murele au un nivel ridicat de antioxidanti care feresc organismul de radicalii liberi. In plus, antioxidantii previn degradarea creierului si pierderea memoriei. Alte studii au scos la iveala faptul ca murele protejeaza vasele de sange capilare.

Cu alte cuvinte, murele te ajuta sa previi imbatranirea.

2. Compusi anticancer

Murele contin o substanta numita antocianina, cu un puternic potential anticancer. De aceea se considera ca o dieta bogata in mure previne aparitia cancerului.

Un studiu aparut in publicatia Nutrition and Cancer a scos la iveala faptul ca extrasul de mure inhiba dezvoltarea celulelor canceroase la plamani.

3. Proprietati antiinflamatorii

Inflamatiile sunt radacina multor boli grave, incepand de la artrita si pana la bolile cardiovasculare. Potrivit unor studii publicate in Journal of Agricultural and Food Chemistry, murele au proprietati antiinflamatorii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.