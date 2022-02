Planta care ajută organismul să se refacă după efectele stresului. Echilibrează nivelul colesterolului

Limba mielului, originară din Siria, este o plantă erbacee răspandita acum în aproape întreaga Europă, întăreşte sistemul imunitar, echilibrează nivelul colesterolului şi pe cel al trigliceridelor şi încetineşte procesul de îmbătrânire. Are acţiune antiinflamatoare, expectorantă, diuretică, antioxidantă, sudorifică, anticoagulantă, secretoare şi tonică.

Limba mielului, ajută organismul să se refacă după efectele stresului

Frunzele de limba-mielului se pot folosi în tratarea inflamaţiilor, febrei şi tusei şi ajută organismul să se refacă după efectele stresului. Ajută la detensionare nervoasă şi favorizează relaxarea centrilor neuronali. Induc relaxare şi starea de bine.

Frunzele plantei au gust de castravete şi sunt delicioase tocate mărunt şi adăugate la salate.

Planta de limba mielului proaspătă are un nivel ridicat de vitamina C, iar vitamina C este substanţa antioxidantă naturală ce ajută la eliminarea radicalilor liberi din organism.

Planta mai conţine şi un nivel foarte ridicat de vitamina A şi caroten. Totodată, conţine şi o cantitate mare de minerale, cum ar fi fier, calciu, potasiu, mangan, cupru, zinc şi magneziu.

Limba mielului poate fi utilizată sub numeroase forme: pulbere, macerat, infuzie, decoct, tinctură.

Limba mielului, beneficii uimitoare

Planta poate regla sistemul hormonal, scade tensiunea arterială și reduce nivelul colesterolului. De asemenea, remediile cu limba mielului ajută la consolidarea sistemul imunitar, previne alergiile, problemele premenstruale și afecțiunile prostatei.

Uleiul de limba mielului este un extract foarte util pentru sănătatea femeilor. O modalitate la îndemână prin care se poate adăuga acest nutrient în alimentație sunt capsulele. Suplimentele alimentare au rolul de a furniza organismului grăsimi sănătoase, esențiale în multe dintre funcțiile sale.

Planta a fost folosită ca remediu popular naturist pentru a trata infecțiile tractului urinar, cistita, inflamația renală cronică, guturaiul, pneumonia, tuberculoza, gastrita, sindromul de colon iritabil și depresia.